Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı

Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü ve ordunun 105. kuruluş yılı dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı.

Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı

Bakü'de harp okulu öğrencileri ve subaylar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Bakü sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando ekipleri, yürüyenlere çeşitli marşlarla eşlik etti.

Mehter marşlarının da seslendirildiği yürüyüşe ilgi gösteren Bakülüler askerleri selamladı.

Bakü'nün yanı sıra Berde ve Şuşa şehirlerinde de askeri yürüyüşler gerçekleştirildi.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'da hükümet, 26 Haziran'da milli ordu kurulması yönünde karar almıştı.

Daha önce Rus ordusunda görev yapan Azerbaycanlı subayların katkılarıyla oluşturulmaya başlayan ordu, Osmanlı Devletinin yardıma gönderdiği Kafkas İslam Ordusu ile Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgalinden kurtarmıştı.

(AA)

aa-20230626-31525566-31525545-azerbaycanda-silahli-kuvvetler-gunu-dolayisiyla-askeri-yuruyusler-yapildi-kucuk.jpg

aa-20230626-31525566-31525546-azerbaycanda-silahli-kuvvetler-gunu-dolayisiyla-askeri-yuruyusler-yapildi-kucuk.jpg

aa-20230626-31525566-31525548-azerbaycanda-silahli-kuvvetler-gunu-dolayisiyla-askeri-yuruyusler-yapildi-kucuk.jpg

aa-20230626-31525566-31525555-azerbaycanda-silahli-kuvvetler-gunu-dolayisiyla-askeri-yuruyusler-yapildi-kucuk.jpg

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Kurbanlıklar bile ekonomist oldu. Emre Ulaş Türkiye'nin hazin durumunu çizdi. Çerçeveletip duvara asın Güncel
Kurbanlıklar bile ekonomist oldu. Emre Ulaş Türkiye'nin hazin durumunu çizdi. Çerçeveletip duvara asın
Logosunu değiştiren otomobil devlerine bir yenisi daha eklendi Teknoloji - Otomotiv
Logosunu değiştiren otomobil devlerine bir yenisi daha eklendi
Survivor Asena bronz teni ile göz kamaştırdı. Dominik güneşinin faydasını şimdi gördü Magazin
Survivor Asena bronz teni ile göz kamaştırdı. Dominik güneşinin faydasını şimdi gördü
Vatandaşa bayram öncesi kredi kartı şoku Ekonomi
Vatandaşa bayram öncesi kredi kartı şoku
Ali Alper Tüfekçi; İş kazası geçiren işçi nasıl bir yol izlemelidir Güncel
Ali Alper Tüfekçi; İş kazası geçiren işçi nasıl bir yol izlemelidir
Madde madde Kurban Bayramı'nda beslenme klavuzu Sağlık
Madde madde Kurban Bayramı'nda beslenme klavuzu
Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi