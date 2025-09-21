Azerbaycan'da sürpriz yok

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix’siyle devam etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2025 Azerbaycan Grand Prix’sinde damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışı Mercedes pilotu George Russell ikinci, Williams pilotu Carlos Sainz ise üçüncü sırada tamamladı.

"BU HAFTA SONU İNANILMAZ GEÇTİ"

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Bence bu hafta sonu bizim için inanılmaz geçti. Burada bir kez daha kazanmak harika bir duygu. Araç, her iki lastikte de iyi performans sergiledi. Fazla Güvenlik Aracı çıkmamasından memnunum. Son iki yarış hafta sonu bizim için muazzam geçti." ifadelerini kullandı.