Azerbaycan'da sürpriz yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan'da sürpriz yok

Formula 1’de sezonun kritik duraklarından biri olan Azerbaycan Grand Prix’si büyük heyecana sahne oldu. Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışta rakiplerine geçit vermedi ve Bakü’de bir kez daha zirvenin sahibi oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix’siyle devam etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2025 Azerbaycan Grand Prix’sinde damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışı Mercedes pilotu George Russell ikinci, Williams pilotu Carlos Sainz ise üçüncü sırada tamamladı.

"BU HAFTA SONU İNANILMAZ GEÇTİ"

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Bence bu hafta sonu bizim için inanılmaz geçti. Burada bir kez daha kazanmak harika bir duygu. Araç, her iki lastikte de iyi performans sergiledi. Fazla Güvenlik Aracı çıkmamasından memnunum. Son iki yarış hafta sonu bizim için muazzam geçti." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Fransa'da haftanın mücadelesi ertelendi
Fransa'da haftanın mücadelesi ertelendi
19 yıllık firarin sonu! Denetimde yakalandı
19 yıllık firarin sonu! Denetimde yakalandı
Fındık bahçesinden, Avrupa şampiyonluğuna yolculuk
Fındık bahçesinden, Avrupa şampiyonluğuna yolculuk
Fenerbahçe'den kovulduktan sonra Benfica'ya imza atmıştı! Jose Mourinho'dan flaş açıklama: O takımın başına geçeceğim
Fenerbahçe'den kovulduktan sonra Benfica'ya imza atmıştı! Jose Mourinho'dan flaş açıklama: O takımın başına geçeceğim
Üsküdar'da yangın! Alevler ikinci çatıya sirayet etti
Üsküdar'da yangın! Alevler ikinci çatıya sirayet etti