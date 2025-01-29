Azerbaycan’da yerel seçimler başladı, 16 bin 92 aday yarışıyor

Kaynak: AA
Azerbaycan’da yerel seçimler başladı, 16 bin 92 aday yarışıyor

Azerbaycan'da, ülke genelinde şehir, kasaba ve köy belediye meclis üyeliği için seçim yapılıyor. 16 bin 92 aday, 685 belediyenin 8 bin 71 meclis üyeliği için yarışıyor.

Azerbaycan’da, şehir, kasaba ve köy belediye meclis üyelikleri için seçimler yapılıyor. 16 bin 92 aday, 685 belediyenin 8 bin 71 meclis üyeliği için yarışıyor.

azerbaycanda-yerel-secimler-basladi-16-bin-92-aday-yarisiyor-yenicag-3.jpg

Bağımsızlığın kazanılmasının ardından altıncı kez düzenlenen yerel seçimlerde Azerbaycan halkı, meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

azerbaycanda-yerel-secimler-basladi-16-bin-92-aday-yarisiyor-yenicag-1.jpg

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve 5 milyon 961 bin seçmen oy kullanacak. Seçim süreci, yerel saatle 19.00'da sona erecek.

azerbaycanda-yerel-secimler-basladi-16-bin-92-aday-yarisiyor-yenicag-2.jpg

Azerbaycan yasalarına göre, önce meclis üyeleri seçildikten sonra bu üyeler kendi aralarından belediye başkanını belirliyor.

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecekTürkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecekTürkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

Son Haberler
Düzce'de mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
Mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
Fotoğraf merakı öldürüyordu
Fotoğraf merakı öldürüyordu
Azerbaycan’da yerel seçimler başladı, 16 bin 92 aday yarışıyor
Azerbaycan’da yerel seçim heyecanı
Elektrik yangınlarına uzmanından uyarı
Elektrik yangınlarına uzmanından uyarı
Galatasaray Mert Hakan'la dalga geçti
Galatasaray Mert Hakan'la dalga geçti