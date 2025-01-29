Azerbaycan’da yerel seçimler başladı, 16 bin 92 aday yarışıyor

Azerbaycan’da, şehir, kasaba ve köy belediye meclis üyelikleri için seçimler yapılıyor. 16 bin 92 aday, 685 belediyenin 8 bin 71 meclis üyeliği için yarışıyor.

Bağımsızlığın kazanılmasının ardından altıncı kez düzenlenen yerel seçimlerde Azerbaycan halkı, meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve 5 milyon 961 bin seçmen oy kullanacak. Seçim süreci, yerel saatle 19.00'da sona erecek.

Azerbaycan yasalarına göre, önce meclis üyeleri seçildikten sonra bu üyeler kendi aralarından belediye başkanını belirliyor.

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek