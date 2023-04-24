Azerbaycan'dan, Ermenistan'da Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasına kınama

Azerbaycan, Ermenistan'da Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Azerbaycan'dan, Ermenistan'da Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasına kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gösteride, Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi.

Bayrakların planlı ve organize şekilde yakıldığını belirten Hacızade, "Şiddetle kınıyoruz. Ermenistan hükümeti ve Başbakan Nikol Paşinyan, bu tür nefret suçlarını ve yabancı düşmanlığını önlemek için acil önlemler almalıdır." ifadelerini kullandı.

(AA)

İlgili Haberler
Azerbaycan’ın tarihi adımı Ermenistan’ı şok etti
Azerbaycan’ın tarihi adımı Ermenistan’ı şok etti
Ermenilerden küstah sözde 'soykırım' provokasyonu. Türk Bayrağı yaktılar
Ermenilerden küstah sözde 'soykırım' provokasyonu. Türk Bayrağı yaktılar
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Rusya'dan tehdit: G7 ihracatı yasaklarsa tahıl anlaşmasını sonlandırırız Dünya
Rusya'dan tehdit: G7 ihracatı yasaklarsa tahıl anlaşmasını sonlandırırız
THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edildi. Yolcular ve yetkililer arasında tartışma yaşandı Güncel
THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edildi. Yolcular ve yetkililer arasında tartışma yaşandı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
Kazakistan’da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor Dünya
Kazakistan’da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor
AKP’nin kalesinde Süleyman soylu boş meydana konuştu. Katılanlar gündem oldu Siyaset
AKP’nin kalesinde Süleyman soylu boş meydana konuştu. Katılanlar gündem oldu
Anayasa Mahkemesi nedir? Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu? Keşfet
Anayasa Mahkemesi nedir? Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu?
Yavru köpeklere beton atık döküldü. İşte infial yaratan görüntüler Güncel
Yavru köpeklere beton atık döküldü. İşte infial yaratan görüntüler