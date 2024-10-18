Azerbaycan'ın eski halıları İstanbul'da tanıtıldı

YENİÇAĞ/MAYİS ALİZADE

Azerbaycanlı halı koleksiyoneri Elnare Resulova'nın uhdesinde bulunan ve Türk sanatseverlerin beğenisine sunulan en eski halı 17. yüzyıla ait. Çeşitli halı dokuma teknikleri kullanılarak yapılan halıların konuları da birbirinden farklı.

Halıların arasında Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferini yansıtan ‘Babanın vasiyeti-oğlunun zaferi’ halısı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Serginin açılışı dolayısıyla Yeniçağ'a açıklama yapan Harı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği Genel Başkanı Kemale Cabbarova halı sergisinin açılışına duyulan ilgiden memnun olduklarını ifade ederek "Kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi kardeşliğimizi daha da pekiştireceği için bu yöndeki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Bu halıları daha sonra İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunacağız" dedi.

Sergi 28 Ekim’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak