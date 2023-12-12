Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev vefatının 20. yılında Bakü’de anıldı

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, ölüm yıl dönümünün 20. yılında başkent Bakü’de törenlerle anıldı.

KAYNAK: İHA
Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev vefatının 20. yılında Bakü’de anıldı

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 20. yıl dönümünde başkent Bakü ve ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de babası Haydar Aliyev’in Fahri Hiyaban’da bulunan mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. İlham Aliyev’in ziyaretinden sonra Azerbaycan vatandaşları da Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret etti ve mezara çiçek bırakıp, dua etti. Haydar Aliyev, bakanlar, bürokratlar ve sevenleri tarafından da mezarı başında anıldı.

Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev ayrıca Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik mensuplarınca da mezarı başında anıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan tören akşam saatlerine kadar devam edecek.

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