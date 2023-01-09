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  • Azerbaycanlı ünlü modacı 5 milyon 250 bin TL'yi verdi evi alamadı

Azerbaycanlı ünlü modacı 5 milyon 250 bin TL'yi verdi evi alamadı

Azerbaycanlı modacı Rufat İsmayil, geçtiğimiz günlerde iflas eden bir inşaat firmasına 5 milyon 250 bin lirasını kaptırdığını açıkladı. Rufat İsmayil, "Bu proje için Azerbaycan'daki baba evimi sattım. İki evden oldum. Artık iki ülkede de yuvam yok" dedi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:19
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Azerbaycanlı modacı inşaat firmasına 5.2 milyon TL kaptırdı. Parayı verdi evi alamadı

Azerbaycanlı ünlü modacı 5 milyon 250 bin TL'yi verdi evi alamadı
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Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre modacı Rufat İsmayil, 2013 yılında dev bir inşaat firmasıyla, Esenyurt'ta yapılan lüks proje için sözleşme imzaladı. 158 metrekarelik daire için modacıdan 280 bin dolar istendi.

İstanbul'da yaşamak isteyen modacı, bu paranın bir kısmını birikiminden karşıladı. Kalan bakiye için de Azerbaycan'daki baba evini sattı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Tüm parasını şirkete veren İsmayil ardından beklemeye başladı. Ancak 2015 yılında teslim sözü verilen daire bir türlü bitmedi.

Çeşitli bahanelerle sürekli oyalandığını iddia eden modacı, firma iflasını açıklayınca hemen mahkemeye başvurdu. Hukuk mücadelesini sürdüren modacı "İki evden de oldum. Artık iki ülkede de yuvam yok" diyor.

TAPU TESCİLİ GERÇEKLEŞMEDİ

Dev inşaat şirketi için mahkeme iflas kararı verdi. Şirketin Esenyurt'taki yarım kalan projesinden ev alan ama mağdur olan binlerce kişiden biri de Rufat İsmayil.
İsmayil, bedelini ödemiş olduğu taşınmazın tapu tescili gerçekleştirilemediği için şirketi mahkemeye verdi.

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AKM
9.01.2023 09:50
Bu habere sevindim seni birileri zoraki mi getirdi benim vatanıma darısı diğer yabancıların başına  
 
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