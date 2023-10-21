Azerbaycanlı spikerden Filistin açıklaması: "Filistin ne zaman Müslüman kardeşimdir diyerek Azerbaycan'a destek oldu?"

Azerbaycanlı spikerin videosu sosyal medyada gündem oldu:

Karabağ'da mescitler ayak yolu gibi kullanılırken neden biz Müslüman kardeşlerinize destek olmadınız? Bir sivilin, bir çocuğun bile burnunun kanamasını, elini kesilmesini istemeyiz. "Filistin'de ya da İsrail'de öldürülmesin günahsızlar" Filistinli bir habercinin böyle bir çıkışı yapmamış olmasına bakmadan böyle diyorum. Önemli olan insan olmak. İster Müslüman ol ister Hristiyan. Asıl mesele insan olmak