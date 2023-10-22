Çin savaş gemileri Orta Doğu'ya demir attı. ABD savaş gemileri de gelmişti

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar devam ederken, bütün dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Özellikle İsrail'e destek çıktıklarını açıklayan ABD ve İngiltere yaptıkları silah yardımlarını gizlemezken, ABD bölgeye savaş gemileri gönderdiğini açıklamıştı.

South China Morning Post'taki habere göre, 44'üncü deniz eskort görev gücü mayıs ayından bu yana bölgedeki rutin operasyonlara katılıyor ve geçen hafta, ülkenin donanmasıyla ortak bir tatbikat da dahil olmak üzere Umman'a birkaç gün ziyarette bulundu.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, görev gücü, belirtilmeyen bir varış noktasına doğru yola çıkmak üzere cumartesi günü başkent Muskat'tan ayrıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, 6 Çin gemisinin Orta Doğu'da faaliyet yürüttüğü bilgisi verildi.

Çin, mayıs ayında Sudan'dan binden fazla Çinli, Brezilyalı ve Pakistanlıyı tahliye etmek için "052D" tipi destroyeri göndermişti.