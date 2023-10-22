Çin savaş gemileri Orta Doğu'ya demir attı. ABD savaş gemileri de gelmişti

İsrail ile HAMAS arasındaki savaş başladıktan sonra Orta Doğu'ya uçak gemilerini gönderen ABD'den sonra şimdi de Çin'in savaş gemileri Umman'a demirledi.

Çin savaş gemileri Orta Doğu'ya demir attı. ABD savaş gemileri de gelmişti

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar devam ederken, bütün dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Özellikle İsrail'e destek çıktıklarını açıklayan ABD ve İngiltere yaptıkları silah yardımlarını gizlemezken, ABD bölgeye savaş gemileri gönderdiğini açıklamıştı.

South China Morning Post'taki habere göre, 44'üncü deniz eskort görev gücü mayıs ayından bu yana bölgedeki rutin operasyonlara katılıyor ve geçen hafta, ülkenin donanmasıyla ortak bir tatbikat da dahil olmak üzere Umman'a birkaç gün ziyarette bulundu.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, görev gücü, belirtilmeyen bir varış noktasına doğru yola çıkmak üzere cumartesi günü başkent Muskat'tan ayrıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, 6 Çin gemisinin Orta Doğu'da faaliyet yürüttüğü bilgisi verildi.

Çin, mayıs ayında Sudan'dan binden fazla Çinli, Brezilyalı ve Pakistanlıyı tahliye etmek için "052D" tipi destroyeri göndermişti.

İlgili Haberler
ABD'den İran'a karşı kritik hamle. Uçak gemilerinden sonra füze gönderecekler
Bahçeli'nin ‘Gazze'ye müdahale’ çağrısına bir destek de Davutoğlu'ndan: Dile getirdiği ifadeleri takdirle karşılıyorum
Kassam Tugayları: İki esiri daha bırakmak istedik, İsrail reddetti
Kassam Tugayları: İki esiri daha bırakmak istedik, İsrail reddetti
Cübbeli Ahmet: "Polisin barikatını niye aşıyorsun? Polisle mücadele var mıdır İslam'da?"
Cübbeli Ahmet: "Polisin barikatını niye aşıyorsun? Polisle mücadele var mıdır İslam'da?"
Azerbaycanlı spikerden Filistin açıklaması: "Filistin ne zaman Müslüman kardeşimdir diyerek Azerbaycan'a destek oldu?"
Azerbaycanlı spikerden Filistin açıklaması: "Filistin ne zaman Müslüman kardeşimdir diyerek Azerbaycan'a destek oldu?"
Öne Çıkanlar
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Evi terk eden evli erkeklere kötü haber. Yargıtay'dan emsal karar çıktı Gündem
Evi terk eden evli erkeklere kötü haber. Yargıtay'dan emsal karar çıktı
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı Magazin
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı
İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı Dünya
İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı
İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular Gündem
İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu
10.9 milyon TL’lik Lexus LM’ler 5 günde satıldı OTOMOTİV
10.9 milyon TL’lik Lexus LM’ler 5 günde satıldı