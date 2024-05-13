Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde güreşirken rakibinden kaçan boğan, hakeme çarparken, üzerinden geçerek yaraladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Alanbaşı köyünde düzenlenen boğa güreşinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti. Hakem, çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı.

Boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirilirken, hakem ayakta tedavi edildi.

"1 TONLUK BOĞA KAÇARKEN BANA ÇARPTI"

Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu, "Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı. Bende ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor" dedi.

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