Aziz Gökhan Geylani: Gardımız düştü

Trabzonspor, Ankaragücü’nü kendi evinde ağırladığı karşılaşmada Umut Bozok’un golleriyle maçı 2-0 kazandı. Maçın ardından konuşan Ankaragücü yardımcı antrenörü Aziz Gökhan Geylani çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GARDIMIZ DÜŞTÜ"

Kitsiou'nun kırmızı kartının planlarını bozduğunu açıklayan Geylani “Biz aslında oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. Erken kırmızı kart biraz planları bozdu. Devamında da şunu yapmaya çalıştık. Daha derinde, geçişleri iyi yapıp direkt hücumla gol bulmaya çalıştık. Zaman zaman muvaffak olduk. Fakat yediğimiz golle geri düştük. Bu 1-0’ı sürdürebildiğimiz kadar sürdürmemiz gerektiğini konuştuk. İç orta saha oyuncularımıza da dripling yaparak geçişleri yapmayı düşündük. Emre’nin götürdüğü top var. Dışarda gibi gördük ama net fauldü. O pozisyon devamında geçişten yemek istemediğimiz gol yedik. 2-0'a gelince gardımız düştü" dedi.



"ETKİLİ OLAMADIK"

Biriken yorgunluğun oyuncuları ciddi anlamda yorduğunu ifade eden Aziz Gökhan Geylani "Hamlelerle ön tarafı 2 oyuncu yaparak savunma arkasına geçmeye çalıştık. Bunlarda zaman zaman başarılı olduk. Ama 2-0’dan sonra, ki neredeyse 90 dakika 10 kişi oynadık. Biriken yorgunluk oyuncuları ciddi anlamda etkiledi. İyi direnç gösterdik. 1-0’da tutabilseydik. Oyunun son bölümünde belki yakalayabilirdik. 2-0’dan sonra üretme anlamında etkili olamadık” dedi.