578 sayfalık iddianamede suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş, iş ortağı olduğu şirketlerden çıkartılıyor. En dikkat çeken ise Aktaş’ın eski ortakları Gürkan Dölekli ve Nurettin Cengiz, tüm şirketlerden adını sildirmesi oldu. Gürkan Dölekli, AKP kampına ev sahipliği yapan Eliz Otel’in sahibi olarak gündeme gelmişti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’I SİLDİLER

Sözcü'de Özgür Cebe'nin haberine göre; Dölekli, yurt dışına çıktı ve tüm ticari ortaklıklarını bitirirken, aynı şekilde Cengiz de Aktaş’la ortaklıklarını sonlandırdı. Hisse paylaşımları gerçekleştirildi.

Karayolları’ndan kiralanan TEM otoyolu üzerindeki akaryakıt istasyonunu işleten Güven Elif Otoyol A.Ş.’de yönetim değişikliğine gitti. Aktaş’ın da ortağı olduğu şirketin yeni yönetim kurulu başkanı Dölekli oldu. Aktaş’ın adı ticaret sicilinden ise tamamen silindi.

Bir başka şirket ise Perla Denizcilik oldu. 3 Nisan 2025’te Gürkan Dölekli şirketin başına geçti. Şirketin Kıbrıs ve çevresinde uluslararası akaryakıt taşımacılığı gerçekleştiriyor.

BU ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMAMIŞTI

Güven Elif Otoyol A.Ş. ve Perla Denizcilik’e ise Aktaş soruşturması kapsamında kayyum atanmayan 7 şirket arasında yer almış. Elif-Güven Petrol’e bağlı istasyon, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük akaryakıt istasyonu olarak kayıtlarda biliniyor. Perla Denizcilik’in ise üç gemisi bulunuyor.

DÖLEKLİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Aktaş, ifadesinde Gürkan Dölekli’nin bir akaryakıt istasyonunun ruhsat işlemleri için 300 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti. Dölekli gözaltına alınırken, ancak daha sonra serbest bırakıldı.

GÜRKAN DÖLEKLİ’NİN AKP BAĞLANTISI

AKP kampına ev sahipliği yapan Eliz Otel’in sahibi Gürkan Dölekli’nin ilişkileri dikkat çekiyor. Dölekli’nin, etkin pişmanlıkla tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’la ortak olduğu projeler ve Mehmet Şimşek’le temasları gündeme gelmişti.

CENGİZ’İN YEĞENİ: NURETTİN CENGİZ

Nurettin Cengiz ise iktidara yakın iş insanı Mehmet Cengiz’in yeğeni olduğu biliniyor.