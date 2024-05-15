Aziz Yıldırım: 6 yıl önce gönderdiler. Şimdi 'Gel kurtar' diyorlar

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Yıldırım'ın sözleri:

Kimseyle kavga etme niyetinde değilim, fakat eğer birisi benimle kavga etmeye kalkarsa, karşılık veririm.

Altı yıl önce 'Aziz Yıldırım ayrıldı, Türk futbolu rahatladı' dediler. Şimdi ise 'Aziz Yıldırım dönsün, Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar. İşte bu ülke böyle bir yer.

Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Dört yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor ve bunun nedenini mahkemelerde geçen süreçlerde arıyorum. Ben ve arkadaşlarım sürekli mahkemelerle uğraştık ve bu durum Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kabul ediyoruz.

Şampiyonluğu Birlikte Kaçırdık

İnsanlara 'kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin' gibi şeyler söylendi. Ve hep birlikte Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kaçırdık.

Kulübü Halka Açtım

Fenerbahçe bir kurumsal yapıya sahip ve dışarıdan birileri gelip kulübü denetledi. Böyle bir şey olabilir mi? Dün kulübün durumu hakkında dağıtılan bilgileri arkadaşlarım inceliyor. Eğer bir düşüncem olursa, bunu paylaşırım. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Kulübü neden halka açtığımı soruyorlar; eğer isteseydim bunu yapmaz, ölene kadar başkan kalırdım. Hapiste olduğum sırada kulübü halka açtım ve 1 milyon üye hedefledim. Anadolu'da Fenerbahçeliler için binalar açılmasını istedim ve birkaç yerde bunu gerçekleştirdik, ancak sonra bu yerler kapatıldı.

Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de gerçekleşmez! Ne zaman mı? Birlik olduğumuz zaman! Birlik olmadığımız sürece hiçbir şey başaramayız.

Türkiye'nin Kuva-yi Milliyesi, Fenerbahçe Spor Kulübü'dür.