Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'nın 1 numarasıyla buluştu

Aziz Yıldırım ve ailesi, Fenerbahçe'de Yıldırım döneminde asbaşkanlık yapan İlhan Yüksel Ekşioğlu ve eski yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Fenerbahçe Kürek Takımı'nın eski sporcusu ve Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile bir araya geldi.

Ogeday, bu buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın Survivor boyunca beni desteklemesi sayesinde bu anlamlı akşam yemeğinde buluşma fırsatı bulduk. Bu keyifli yemek için Aziz Başkan'a, ailesine ve arkadaşlarına çok teşekkür ederim."

Ogeday Girişken, 2017'den sonra katıldığı 2024 Survivor'da da şampiyon olmuştu.