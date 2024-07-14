Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'nın 1 numarasıyla buluştu

Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'nın 1 numarasıyla buluştu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın dünyca ünlü yarışması Survivor 2024 sezonunun şampiyonu Ogeday Girişken ile bir yemekte buluştu.

Aziz Yıldırım ve ailesi, Fenerbahçe'de Yıldırım döneminde asbaşkanlık yapan İlhan Yüksel Ekşioğlu ve eski yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Fenerbahçe Kürek Takımı'nın eski sporcusu ve Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile bir araya geldi.

Ogeday, bu buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın Survivor boyunca beni desteklemesi sayesinde bu anlamlı akşam yemeğinde buluşma fırsatı bulduk. Bu keyifli yemek için Aziz Başkan'a, ailesine ve arkadaşlarına çok teşekkür ederim."

Ogeday Girişken, 2017'den sonra katıldığı 2024 Survivor'da da şampiyon olmuştu.

azizyildirim-ogeday.webp

whatsapp-image-2024-07-13-at-233452-1720903843.webp

Son Haberler
Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti Magazin
Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti
Serinlemek için denize girdi kayboldu Gündem
Serinlemek için denize girdi kayboldu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak Ekonomi
Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı Gündem
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı
Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı Dünya
Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı
Kulaklık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler! Teknoloji
Kulaklık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler!