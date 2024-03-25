Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Saadettin Saran aynı masaya oturacak

Tarihler 2 Nisan'ı gösterdiğinde Süper Lig'den çekilme kararını genel kurulda üyelerinin oylarına sunacak olan Fenerbahçe yönetimi, 27 Mart'taki iftar yemeğinde son kez tüm Fenerbahçe eski yönetim ve yöneticileriyle bir araya gelecek.

Fenerbahçe yönetim kurulu, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. 2 Nisan öncesinde, mevcut yönetim kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunmak istiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başkan Ali Koç ve yönetimi, Aziz Yıldırım ve ekibi ile birlikte Sadettin Saran ve ekibi, Metin Sipahioğlu, Metin Şen ve yakın ile geçmiş dönemde yöneticilik/başkanlık yapan tüm isimleri iftara davet etti.

Sarı lacivertli kulübün tarihindeki en önemli günler ve olaylardan biri olarak işaret edilen 2 Nisan öncesi, tüm camia bir araya gelerek ortak bir rota çizecek gibi gözüküyor.