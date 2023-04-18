Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi

Radyo Gol'de Emre Tilev'in sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın başkanlık adayı hakkında çarpıcı sözler söyledi.

"AZİZ YILDIRIM'IN BAŞKANLIK DÜŞÜNCESİ YOK"

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Şekip Mosturoğlu, "Başkanın öyle bir şeyi yok. Sağlığı iyi. İşinin başında. Bizimle görüşüyor. Fikirleri var. Çok ileri düşünceleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok" şeklinde konuştu.

"GÖNÜL ARZU EDER Kİ HEP ŞAMPİYON OLSUN AMA MAALESEF İSTENİLEN HEDEFLERDE DEĞİL"

Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin ligdeki gidişatıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Üzülüyorum tabii ki. Beklediğimiz değil bu. Hep şunu söylüyorum. Özellikle pandemi döneminden sonra son üç sezon en çekişmesiz ligler yaşandı. Özellikle ekonomik zorlukların arttığı dönemde Fenerbahçe de inanılmaz ekonomik imkanlar yaratarak bu yarışmanın içerisinde kaldı. Gönül arzu eder ki hep şampiyon olsun ama maalesef istenilen hedeflerde değil. Ama diğer branşlarda her branşta final oynuyor. Finalin bir tarafı her zaman Fenerbahçe oluyor." (DHA)