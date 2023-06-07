Aziz Yıldırım’ın hangi ülkede olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybedince göreve çağrılmıştı bakın nerede çıktı

Aziz Yıldırımı kamuoyu Fenerbahçe’nin eski başkanı olarak hatırlıyor. Ancak Yıldırım, bu sıfatının yanı sıra aynı zamanda da bir iş adamı olarak biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kaybetmesinin ardından taraftarlar Ali Koç’u yoğun şekilde istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım’ı da göreve çağırmıştı.

Aziz Yıldırım tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, başkanın nerede olduğu ortaya çıktı. Yıldırım, Nijerya’da bir sözleşme imzaladı. Ancak bu bir futbolcu için değildi.

NİJERYA DONANMASI İLE ANLAŞMA İMZALADI

Haberdenizde.com’un haberine göre Aziz Yıldırım’ın CEO’su olduğu Dearsan Shipyard ve Nijerya Donanması arasında, ülkenin amiral gemisi olan NNS ARADU (F89) fırkateynini yenilemeyi ve bir adet 57 metrelik Tuzla sınıfı devriye botu inşasını kapsayan anlaşma imzalandı.

Anlaşmayı Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kora. Az Gambo ve Dearsan Shipyard CEO’su Aziz Yıldırım imzaladı. Anlaşmayla NNS ARADU’nun eskimiş tüm sistemleri yenilenerek son teknolojiyle donatılacağı bildirildi.

Aynı sözleşme kapsamında Nijerya Donanması için bir de 57 metrelik Tuzla sınıfı devriye botu inşa edileceği açıklanırken böylece Nijerya Donanması; Türk Deniz Kuvvetleri, Türkmenistan Deniz Kuvvetleri ve Türkmenistan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ardından bu botu kullanacak dördüncü güç olacak. Dearsan şimdiye kadar 27 adet Tuzla sınıfı devriye botu inşa etti.

İLK MİLLİ GEMİMİZ

Öte yandan Dearsan’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin ilk milli savaş gemisi olma özelliğini taşıyan botumuzun bundan sonra Nijerya karasularında da görev yapacak olmasından gurur duyuyoruz. Modernizasyon ve yeni inşalar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin devamı ve diğer ülkelerle de ihracat hedeflerimiz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” denildi.