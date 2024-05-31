Aziz Yıldırım Mourinho'nun istediği futbolcuları açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Aziz Yıldırım'ın vaadi olan Mourinho ile anlaşan Ali Koç'un bu hareketi, gündeme bomba gibi oturdu.

Aziz Yıldırım'dan yeni açıklamalar geldi.

Mourinho ile olan görüşmeler hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Mahmut Bey ile Önder Bey, Mourinho ile anlaştı. Parasal anlamda da anlaştı. Avukatları sözleşme de hazırladı. Biz orada bekledik. Çünkü, o an imzanın hiçbir geçerliliği yok, yönetimde değiliz. Onun üzerine bize dediler ki, o görüşmeyi yaparken Mario Branco'nun kendisine Mendes'e geleceğini söyledi. Anlaşabiliyorlarsa anlaşsınlar dedim. Çünkü, seçim var. Biz de istiyoruz gelmeni, fark eden bir şey yok, onun üzerine tamam dedim.

Birkaç gün geçti, onlar gitmişler gelmişler anlaşmışlar. Ama iyi oldu. Ben seçileceğim, benim dediğim adam yine teknik direktör oldu." dedi.

MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ İSİMLERİ AÇIKLADI

Transfere dair konuşan Yıldırım, "Şimdi buradan oyuncu ismi de vereyim, onları da alsınlar. Lukaku'yu gidip alacaklar, söylüyorum gidin alın, çünkü Mourinho istiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Aziz Yıldırım, "Bir de Roma'daki çocuk, Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Trabzon'da oynayan santrfor var, Sörloth. Bir ikisini halletsinler şimdi, gerisine biz gelince bakarız." şeklinde konuştu.