Aziz Yıldırım - Rasim Ozan Kütahyalı davası sonucu açıklandı!

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Aziz Yıldırım - Rasim Ozan Kütahyalı davası sonucu açıklandı!

Aziz Yıldırım'ın 2019'da Rasim Ozan Kütahyalı'ya sarf ettiği sözler Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki davada karar çıktı. AYM, Yıldırım'ın Kütahyalı hakkındaki sözleri için cezaya gerek görülmediği açıkladı.

Aziz Yıldırım ile Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki 'gerizekalı' davasında AYM son kararı açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın Rasim Ozan Kütahyalı için söylediği, 'ya bu kadar gerizekalılık, bak gerizekalılık diyorum, ahlaksızlık olmaz, koyuyorlar şişeyi alta, çekiyorlar viskiyi yorum yapıyorlar' sözleri, AYM tarafından ifade özgürlüğü olarak değerlendirildi ve cezaya gerek görülmedi.

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