Aziz Yıldırım rest çekti

Kaynak: Patronlar Dünyası
Aziz Yıldırım rest çekti
Fenerbahçe başkanlığı için tek aday olan Sadettin Saran'a Aziz Yıldırım'dan rest geldi.

Sezon sonunda seçime gidecek olan Fenerbahçe’de sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre Aziz Yıldırım Sadettin Saran’ın tek aday olması halinde seçimlere girecek.

Necla Dalan’ın haberi şu şekilde:

"Birkaç gün önce bir iş insanı ile sohbet ederken yakından tanıdığı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağını da konuştuk. Bu konuda net cevap vermedi ancak iki hafta önce Ali Koç'un Abdullah Kiğılı'yı Zorlu Center'daki ofisinde ziyaret ettiğini anlattı. Ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da vardı.

Malum Abdullah Kiğılı, Aziz Yıldırım'ın yakın dostlarından ve başkanlığı dönemindeki yöneticilerdendir.

5 YIL SONRA BİR İLK

Haliyle merak ettim ve Abdullah Kiğılı'yı aradım. Öncelikle bu buluşmayı sordum. Beş yıl aradan sonra Ali Koç'un ofisine ilk kez geldiğini söyleyen Kiğılı, "Ali Başkan 15 gün önce geldi. 'Döneri hazırla geliyorum' dedi. Geldi, üç saat kaldı. Döner ve köfte yedik, keyif yaptık, sohbet ettik" dedi.

"AZİZ BAŞKAN ADAY OLUR"

Ardından sözü Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağına getirdim ve Kiğılı'dan şu cevabı aldım:

"Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç'un ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız."

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