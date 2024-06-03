Aziz Yıldırım şok olacak

Ülker Stadyumu'nda on binlerce coşkulu taraftarın önünde sözleşmeye imza atan Jose Mourinho bugün (Pazartesi) düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın adaylık vaadi olan ancak Ali Koç yönetimiyle anlaşan Jose Mourinho bu konuyla ilgili gelen soruya net cevap verdi.

"İLK İLETİŞİME GEÇEN KİŞİ MARIO BRANCO"

Aziz Yıldırım'dan önce Branco ile konuştuğunu söyleyen Mourinho, "Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco idi. Bunun sonucu olarak benimle ilk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu. Benim ilgimi tetikleyen ilk şey bu oldu. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. İstikrar görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Takımı geliştirmek için profiller konuştuk, isimler üzerinde konuşmadık. Eski takımımı Roma'ya karşı hiçbir ilgim yok. Şu anda duygusal davranma zamanı değil, sakin bir şekilde işimizi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"İZİN ALMADIM"

Aziz Yıldırım ile görüştüğünü ancak izin almadığını söyleyen Mourinho, "Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Kimseye sormama gerek yok. Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insalara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım" dedi.