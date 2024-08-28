Aziz Yıldırım testi geçti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a iyi haber geldi.

Yıldırım'ın Nijerya için inşa ettiği ilk Açık Deniz Karakol Gemisi'nin kontrollerde tam not aldı.

Testler sırasında gemi yaklaşık 30 knot hıza ulaştı. 16 Eylül 2022'de omurgası kızağa konan gemi, iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Geçen yıl Ekim ayında denizle buluşan 76 metrelik geminin ikiz kardeşi de Nisan ayında suya indirildi.

HAVELSAN tarafından geliştirilen savaş yönetim sistemi ile donatılan gemiler, barış ve savaş senaryolarında etkin görev yapabilme kabiliyetine sahip.

Gemi, ihtiyaç halinde hızla ek sensör ve silahlarla güçlendirilebilecek. Dearsan Shipyard Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, projenin sözleşme aşamasından denize indirme sürecine kadar kritik bir rol üstlendi. Yıldırım'ın liderliği, tersanenin yeteneklerinin Nijerya Donanması'nın özel gereksinimlerine uyarlanmasında belirleyici oldu.

,Bu yeni OPV'lerin Nijerya'nın deniz gücünü önemli ölçüde artırması ve karasularındaki güvenlik operasyonlarını geliştirmesi bekleniyor. Bu iş birliği, aynı zamanda Türkiye ile Nijerya arasındaki savunma bağlarını güçlendiriyor ve Türkiye'nin Afrika savunma sektöründeki konumunu pekiştiriyor.

76,90 metre uzunluğunda ve 11,90 metre genişliğindeki gemi, 3,60 metre su çekimine sahip. 1.100 ton deplasman ve 2500 deniz mili menzili bulunan OPV, 28 knot maksimum hıza ulaşabiliyor. 16 gün denizde kalabilen gemide 47 kişilik mürettebat görev yapabilecek.

Dearsan ile Nijerya Deniz Kuvvetleri arasındaki anlaşma, 3 Kasım 2021'de iki adet 76 metrelik açık deniz karakol gemisi için imzalandı. Bu proje, Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki başarılarına yeni bir halka eklerken, Afrika'daki stratejik ortaklıkların da güçlenmesine katkı sağlıyor.