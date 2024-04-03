Aziz Yıldırım Yılmaz Vural'ın yoluna taş koydu

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Aziz Yıldırım Yılmaz Vural'ın yoluna taş koydu
Menemen FK ile karşılaşacak Düzcespor'da Aziz Yıldırım'ın hamlesi moralleri yerine getirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Düzcespor deplasmanda Menemen FK ile karşı karşıya gelecek.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi Düzce’nin ileri gelenleri akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Valisi, Düzce Emniyet Müdürü, Düzce Başsavcısı ve Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç’un katıldığı iftarda kümede kalma mücadelesi veren Düzcespor’u ayağa kaldırmak için fikir alışverişinde bulundu.

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“Düzce’ye karşı benin zaafım var” diyen Aziz Yıldırım kulübe dolar bazında büyük bir yardım yapacağını açıkladı.

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Aziz Yıldırım’ın bu fedakarlığını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü oyunculara aktarırken karşılığında futbolcular Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı Menemen FK karşısında başarılı olmak için söz verdi.

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