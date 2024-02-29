Aziz Yıldırım'a büyük terbiyesizlik

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e karşı ağır ifadeler kullandığı yönünde haberleri yalanlayan Aziz Yıldırım kısa bir açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi.

"Bugün sosyal medyada yer alan, kaynağı belirsiz, benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş, aptalca cümleler içeren ifadeler yalandır" diyen Aziz Yıldırım açıklamasına şu şekilde devam etti:

Benim yaptığım son basın açıklamamdan bu yana herhangi yeni bir açıklamam yoktur.

Bu tip dezenformasyon yaratan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır.

Benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir.

Kendileri söylemek istediklerini benim üzerimden servis edenlerin bu tip manipülasyonlarına itibar edilmemesini rica ederim.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada çıkan haberlerde Aziz Yıldırım'ın şu sözleri söylediği iddia edilmişti:

Ben öyle gelin ekran başında tartışalım falan demem. Bir gün ansızın karşılarında çıkarım. Nereden nereye geldiklerini şaşırırlar. Herkes haddini bilsin, kirli ellerini Fenerbahçe'den uzak tutsunlar.

Dursun Özbek bugün var yarın yok. Hepsi kukla, birileri geliyor birileri gidiyor. Buna TFF ve MHK de dahil. Bana laf söyleyecek adama da boyun eğdiririm. Bunu iyi biliyorlar. Talimat verdikleri yerlerin kökleri kuruduğunda, saklanacak yer bulamayacaklar.