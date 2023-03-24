Aziz Yıldırım'a FETÖ tazminatı. Mahkemeden karar çıktı

Yıldırım, 3 Temmuz 2011'de düzenlenen şike operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra 364 gün tutuklu kalmıştı.

Şike davasının kumpas olduğunun ortaya çıkmasının ardından Yıldırım haksız yere tutuklandığını belirterek Maliye Hazinesi'ne 777 milyon 741 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

DOSYA İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Hürriyet'in haberine göre davaya bakan Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın maddi zararının tespit edilmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Bilirkişi raporunda, Aziz Yıldırım'ın uğradığı maddi zarar miktarının 8 bin 89 TL 49 kuruş olduğu belirtildi. Mahkeme, eski başkana maddi olarak 8 bin 89 TL 49 kuruş, manevi olarak da 100 bin TL'nin 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren işletilecek faizle birlikte ödenmesine hükmetti.

Bu kararın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.