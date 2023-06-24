Aziz Yıldırım'ın Galatasaray sözleri gündem oldu: Her şeyi yapar ama yapmamış gibi hareket eder

Aziz Yıldırım'ın cuma günü yaptığı basın toplantısında Galatasaray ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

-Galatasaray, her şeyi yapar ama yapmamış gibi hareket eder. "4-0, -5-0, 6-0 yendik, şampiyon olduk" diyorlar. Biz şampiyon olduğumuz senelerde muhakkak her maçta Galatasaray'ı yenmişizdir. Açın, bakın. Şimdi Galatasaray'ı bizim sahada yenseydik, 3-0 yendik diyelim ki. Gittik, orada berabere kaldık. Şampiyon kim? Biz. Bırakalım "o bunu yendi şu bunu yendi" demeyi.

Aziz Yıldırım, 1998- 2018 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapmıştı. Bu süre zarfında Sarı Lacivertliler, futbol takımı ile 6 lig şampiyonluğu 10 lig ikinciliği yaşamıştır. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline Aziz Yıldırım başkanlığında ulaşmıştır.