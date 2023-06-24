Aziz Yıldırım'ın Galatasaray sözleri gündem oldu: Her şeyi yapar ama yapmamış gibi hareket eder

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığımız basın toplantısıyla söyledikleriyle kamuoyunda gündem olmuştu. Yıldırım, Galatasaray için de "Her şeyi yapar ama yapmamış gibi hareket eder" dedi.

Aziz Yıldırım'ın Galatasaray sözleri gündem oldu: Her şeyi yapar ama yapmamış gibi hareket eder

Aziz Yıldırım'ın cuma günü yaptığı basın toplantısında Galatasaray ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

-Galatasaray, her şeyi yapar ama yapmamış gibi hareket eder. "4-0, -5-0, 6-0 yendik, şampiyon olduk" diyorlar. Biz şampiyon olduğumuz senelerde muhakkak her maçta Galatasaray'ı yenmişizdir. Açın, bakın. Şimdi Galatasaray'ı bizim sahada yenseydik, 3-0 yendik diyelim ki. Gittik, orada berabere kaldık. Şampiyon kim? Biz. Bırakalım "o bunu yendi şu bunu yendi" demeyi.

Aziz Yıldırım, 1998- 2018 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapmıştı. Bu süre zarfında Sarı Lacivertliler, futbol takımı ile 6 lig şampiyonluğu 10 lig ikinciliği yaşamıştır. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline Aziz Yıldırım başkanlığında ulaşmıştır.

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