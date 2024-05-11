Tokyo’da İntifada Yürüyüşü

Kaynak: AA
Tokyo’da İntifada Yürüyüşü
Tokyo’da düzenlenen “İntifada Yürüyüşü”nde Gazze’ye destek sloganları atılırken İsrail’in saldırgan tutumu da protesto edildi.

Tokyo'daki Müslüman ülkelerden gelen insan hakları örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri, başkentin Çiyoda bölgesindeki Jingu Dori Parkı'nda bir araya geldi.

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Parktan çıkan kalabalık, polis eşliğinde başkentin ana ulaşım noktalarından biri olan Şibuya Geçidi'ne doğru yürüdü.

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Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Kahrolsun İsrail", "Ateşkes şimdi", "Gazze'yi kurtar", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıldı.

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"İntifada Yürüyüşü" adı verilen protesto geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti ve olaysız bir şekilde sona erdi.

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