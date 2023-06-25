Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı basın toplantısı sırasında uyuya kalan muhabire verdiği cevap gündem oldu.

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen günlerde bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın konuşması sırasında beklemediği bir olayla karşılaştı.

''NE O UYKUN MU GELDİ''
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptığı sırada bir basın mensubunun uyuya kaldığını gördü.

Basın mensubuna espirili bir şekilde yaklaşan Yıldırım, "Ne o uykun mu geldi? Ya dur daha beş saat buradayız" dedi.

Aziz Yıldırım ile basın mensubu arasında geçen o dakikalar izleyenleri gülümsetti.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı toplantıdaki açıklamalarından satır başları şu şekilde;
''Galatasaray'da oynayan ve futbolu bırakan bir kardeşimiz yanıma geldi. 'Abi zamanında Kadıköy'e geldiğimizde Alex'i Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi. Mağlup olacağımızı kabul edip sahaya çıkardık. Ama şimdi rahatız' dedi. Bunları kaybettik. 3 tane yiyoruz, seyirciden tepki yok! Çıkıp gidiyorlar. Birlik ve beraberlik yok. Stada kimin girdiği belli değil. Fenerbahçe'yi sevenler yok. Her yerden getiriyorlar.''

''Ben her zaman başkanlığa hazırım. Param da var, rahat ol. Mesele o değil, mesele Fenerbahçe'yi toparlamak.''

İlgili Haberler
Veliefendi 'Ali Koç istifa' sesleriyle inledi. Aziz Yıldırım'ı görenler coştu
Uğur Dündar 'Efsaneler kestane olur' demiş. Aziz Yıldırım istifaya çağırdı
Uğur Dündar Aziz Yıldırım'ın kendisine neden buğulu gözlerle baktığını açıkladı
Aziz Yıldırım Erdoğan'dan 50 milyonu nasıl aldığını açıkladı
Aziz Yıldırım'ın Galatasaray sözleri gündem oldu: Her şeyi yapar ama yapmamış gibi hareket eder
Aziz Yıldırım adaylığını açıklayınca Uğur Dündar videolu mesaj gönderdi
Öne Çıkanlar
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Son Haberler
Sırpların Avrupa Ligi planı deşifre oldu Spor
Sırpların Avrupa Ligi planı deşifre oldu
Batshuayi kararını verdi Spor
Batshuayi kararını verdi
Uzmanından kurban eti uyarısı: Bunu görürseniz sakın tüketmeyin ölümle sonuçlanabilir Güncel
Uzmanından kurban eti uyarısı: Bunu görürseniz sakın tüketmeyin ölümle sonuçlanabilir
Lukaşenko ile Putin görüştü Dünya
Lukaşenko ile Putin görüştü
Artvin’de heyelan tırların üzerine geldi Güncel
Artvin’de heyelan tırların üzerine geldi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım itiraf etti Spor
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım itiraf etti
Ruhsatsız maden ocağında göçükte yaralanan madenci hayatını kaybetti Güncel
Ruhsatsız maden ocağında göçükte yaralanan madenci hayatını kaybetti