Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen günlerde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın konuşması sırasında beklemediği bir olayla karşılaştı.

''NE O UYKUN MU GELDİ''

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptığı sırada bir basın mensubunun uyuya kaldığını gördü.

Basın mensubuna espirili bir şekilde yaklaşan Yıldırım, "Ne o uykun mu geldi? Ya dur daha beş saat buradayız" dedi.

Aziz Yıldırım ile basın mensubu arasında geçen o dakikalar izleyenleri gülümsetti.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı toplantıdaki açıklamalarından satır başları şu şekilde;

''Galatasaray'da oynayan ve futbolu bırakan bir kardeşimiz yanıma geldi. 'Abi zamanında Kadıköy'e geldiğimizde Alex'i Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi. Mağlup olacağımızı kabul edip sahaya çıkardık. Ama şimdi rahatız' dedi. Bunları kaybettik. 3 tane yiyoruz, seyirciden tepki yok! Çıkıp gidiyorlar. Birlik ve beraberlik yok. Stada kimin girdiği belli değil. Fenerbahçe'yi sevenler yok. Her yerden getiriyorlar.''

''Ben her zaman başkanlığa hazırım. Param da var, rahat ol. Mesele o değil, mesele Fenerbahçe'yi toparlamak.''