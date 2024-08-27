Aziz Yıldırım'ın sağ kolu konkordato ilan etti. Türkiye'nin en büyük müteahhitlerinden biriydi

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türkiye’nin dev firmaları bir bir konkordato ilan ederken onlara bir yeni isim daha eklendi.

ESKİ DİVAN KURULU BAŞKANI MİTHAT YENİGÜN KONKORDATO İLAN ETTİ

Bir dönem Aziz Yıldırım’ın sağ kolu olarak da bilinen Fenerbahçe eski Divan Kurulu Başkanı Mithat Yenigün’ün sahibi olduğu Yenigün İnşaat AŞ ve Yenigün Enerji Üretim AŞ, Nehroz Turizm İşletmeleri AŞ konkordato ilan etti.

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi‘nin verdiği karar sonucunda söz konusu şirketler için olası bir haciz işlemi yapılamayacak. Mahkeme ayrıca söz konusu şirketlere 3 kişiden oluşan konkordato komiser heyeti ataması gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 250 MÜTEAHHİTİNDEN BİRİYDİ

Yenigün İnşaat başta Rusya, Afganistan, Suudi Arabistan ve Cezayir başta olmak üzere birçok ülkede milyarlarca dolarlık işlere imza atarken Mithat Yenigün dünyanın en önemli 250 müteahhitinden biri olarak kabul ediliyordu.

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