Azubuike bıçak altına yattı

Süper Lig'e yeniden dönen Çaykur Rizespor'da sakatlık şoku yaşanıyor.

KAYNAK: AA
Azubuike bıçak altına yattı

Karadeniz ekibinde Nijeryalı orta saha Godson Azubuike, ameliyat edildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun geçen hafta antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, "Sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ve kıkırdak yaralanması sebebiyle Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil tarafından artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve kıkırdak tamiri ameliyatı yapılmıştır. Ameliyatı başarılı geçen sporcumuzun sahalara tahmini geri dönüş süresi 6-9 ay olarak öngörülmüştür." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Azubuike'ye "geçmiş olsun" temennisinde bulunuldu.

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