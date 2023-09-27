B sınıfı ehliyeti olan yaşadı: Artık bu araçları da sürebilecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir karar yayınlandı.

Posta Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; B sınıfı ehliyet sahipleri artık sadece taksi türü araçları değil, aynı zamanda 125 cc'lik taşıtları da kullanabilecekler.

Alınan bu flaş kararla birlikte, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunularak, ulaşımda çeşitliliğin artması amaçlanıyor.

Bu değişiklikle, B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'lik taşıtları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Aynı zamanda bu karar, trafikteki araç çeşitliliğini artırarak trafik yoğunluğunu azaltma hedefini taşıyor.

TARİH NETLEŞİYOR DEDİ

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmeliğin en geç 2023 yılı sonuna kadar yayınlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartınının olmasının öngörüldüğünü vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

“Eğitim sınav şeklinde değil. Sadece direksiyon eğitimi şeklinde olması öngörülüyor. Eğitim alan kişinin sürücü belgesi otomatik olarak akredite olacak. Eğitimi alan bu kişiler sürücü belgesini değiştirmesine gerek kalmadan 125 cc’ye kadar olan motosikletleri herhangi başka bir işleme gerek kalmadan kullanabilecek.”