B sınıfı ehliyeti olanlar, A1 sınıfı motosikletleri de kullanabilecek. Karar Resmi Gazete’de

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B sınıfı ehliyeti olanlar, A1 sınıfı motosikletleri de kullanabilecek. Karar Resmi Gazete’de
Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, B sınıfı ehliyeti olanlar başvuru yapmaları halinde A1 sınıfındaki motosikletleri de kullanabilecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle birlikte B sınıfı ehliyeti olanlar, A1 sınıfındaki (125 cc-11 kw-14 hp ) motosikletleri kullanabilecek.

A1 sınıfındaki motosikletleri kullanmak isteyen B sınıfındaki sürücülerde, son 5 yılda ehliyetlerinin geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmaması şartı aranacak.

Ayrıca, en az 2 yıl B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olunması da zorunlu olacak.

Resmi Gazete'de yer alan değişiklik şu şekilde:

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