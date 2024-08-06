Baba oğlu ve torunu aynı anda öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Baba oğlu ve torunu aynı anda öldürüldü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada, akrabası tarafından tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.

Deredüzü köyündeki Koltarla mevkiinde meydana geldi. Akrabalar arasında yaşanan su kavgasında 45 yaşındaki E.Ç., aralarında akrabalık bağı bulunan Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur'a (17) tabancayla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan baba, oğul ve torun olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı E.Ç. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olayın yaşandığı bölgede giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

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