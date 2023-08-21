Baba-oğul asansörde mahsur kaldı, yardıma itfaiye koştu

İstanbul Avcılar’da asansörde mahsur kalan baba ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAYNAK: DHA
Baba-oğul asansörde mahsur kaldı, yardıma itfaiye koştu

Denizköşkler Mahallesi'nde 4 katlı binada oturan Iraklı baba ve oğlu, asansör kabininde mahsur kaldı. Binanın 2'inci ve 3'üncü katı arasında duran asansörde kalan baba, cep telefonu ile binadaki komşularını arayarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, asansördeki elektrik enerjisini keserek kabini mekanik olarak ikinci kata indirdi. Ekipler tarafından kabinin kapısı açılarak mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Iraklı baba, korktuğu görülen oğlunu sakinleştirmeye çalışırken görevlilere de teşekkür etti.

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