Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak

1996 yılında hayatını kaybeden ve 'Balkanların Nostradamusu' olarak bilinen Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2025 yılı için yaptığı kehanetler uluslararası kamuoyunda dikkat çekiyor.
Baba Vanga, yaşamı boyunca birçok olayı öngörmesiyle tanınıyor ve kehanetleri sıkça gerçekleştiği için ünü büyük bir artış gösterdi.
DÜNYADA KÖTÜ GİDİŞAT ARTACAK
Baba Vanga'ya göre, 2025 yılı insanlık için kritik bir dönüm noktası olacak. Onun kehanetine göre, Dünya genelinde kötüye gidişat artacak ve büyük çaplı kozmik olaylar yaşanacak.
2033'TE ÇATIŞMA OLACAK NÜFUS AZALACAK
Ayrıca 2033 yılında Avrupa'da büyük bir çatışma patlak verecek ve bu durum kıta genelinde nüfus azalmasına neden olacak.
BUZULLAR ERİYECEK
Kutuplardaki buzulların erimesi ise deniz seviyelerinde önemli bir yükselmeye yol açacak.
Baba Vanga'nın uzun dönemli kehanetlerine göre, 2170 yılında küresel bir kuraklık yaşanacak ve 3797 yılında Dünya tamamen yok olacak.
Bu kehanetler geniş bir yelpazeye yayılan ve zaman zaman tüm dünyanın gündemine gelen öngörülerden sadece birkaçı olarak biliniyor.
Bilim insanları ve çeşitli kesimlerden eleştirmenler ise bu tür kehanetlerin bilimsel bir temeli olmadığını ve genellikle spekülatif olduğunu belirtse de, insanlar hala Baba Vanga'nın kehanetlerine büyük önem veriyor.