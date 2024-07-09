Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak

Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

2025 yılının insanlık tarihinin sonunu getirme başlangıcı olduğunu söyleyen 1996 yılında yaşamını yitirmiş olan Baba Vanga, “Hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın yaşanacağını” aktardı.

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Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak 1

1996 yılında hayatını kaybeden ve 'Balkanların Nostradamusu' olarak bilinen Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2025 yılı için yaptığı kehanetler uluslararası kamuoyunda dikkat çekiyor.

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Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak 2

Baba Vanga, yaşamı boyunca birçok olayı öngörmesiyle tanınıyor ve kehanetleri sıkça gerçekleştiği için ünü büyük bir artış gösterdi.

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Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak 3

DÜNYADA KÖTÜ GİDİŞAT ARTACAK

Baba Vanga'ya göre, 2025 yılı insanlık için kritik bir dönüm noktası olacak. Onun kehanetine göre, Dünya genelinde kötüye gidişat artacak ve büyük çaplı kozmik olaylar yaşanacak.

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Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak 4

2033'TE ÇATIŞMA OLACAK NÜFUS AZALACAK

Ayrıca 2033 yılında Avrupa'da büyük bir çatışma patlak verecek ve bu durum kıta genelinde nüfus azalmasına neden olacak.

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Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak 5

BUZULLAR ERİYECEK

Kutuplardaki buzulların erimesi ise deniz seviyelerinde önemli bir yükselmeye yol açacak.

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Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak 6

Baba Vanga'nın uzun dönemli kehanetlerine göre, 2170 yılında küresel bir kuraklık yaşanacak ve 3797 yılında Dünya tamamen yok olacak.

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Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak 7

Bu kehanetler geniş bir yelpazeye yayılan ve zaman zaman tüm dünyanın gündemine gelen öngörülerden sadece birkaçı olarak biliniyor.

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Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehaneti ortaya çıktı. Her şeyin sonu o tarihte başlayacak 8

Bilim insanları ve çeşitli kesimlerden eleştirmenler ise bu tür kehanetlerin bilimsel bir temeli olmadığını ve genellikle spekülatif olduğunu belirtse de, insanlar hala Baba Vanga'nın kehanetlerine büyük önem veriyor.

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