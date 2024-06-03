Baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı

Kaynak: İHA
Baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle baba ve iki oğluna silahla saldırarak yaraladıktan sonra kaçtı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle baba ve iki oğluna silahla saldırarak yaraladıktan sonra kaçtı.

Olayın detaylarına göre, S.F. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebep ile B.A.'nın evine gitti. Evde bulunan B.A. ve oğulları O.A. ile S.A.'ya bahçede bulunan bir pompalı tüfekle ateş açtı.

Baba ile iki oğlu ağır yaralanırken, S.F. olay yerinden bir araçla kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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