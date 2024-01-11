Baba ve oğlun evinden cephanelik çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasadışı silah ticaretine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında Şakirpaşa Mahallesinde iki katlı müstakil evde ruhsatsız silahlar olduğu tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda Orhan A. ve oğlu Ömer A. yakalanırken, yapılan aramalarda 1 hafif makineli tüfek, oğlu Ömer A.’ın evinde ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 107 pakette 62.66 gram taş kokain, 66 pakette 37.54 gram toz kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Orhan A. adli kontrol ile serbest bırakılırken oğlu Ömer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.