Baba ve oğluna öldüresiye dayak

Şanlıurfa'da, Karşıyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten, bilinmeyen bir nedenle apartmanlarının önünde 6 kişiyle tartıştı.

Tartışma hızla büyüyüp kavgaya dönüşünce grup, sopa ve taşlarla baba ve oğluna saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şiddet dolu anlar net bir şekilde görülebiliyor.

Yerde kalan baba ve oğlunu tekme tokat döven saldırganlar, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Kanlar içinde kalan Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.