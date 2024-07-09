Baba ve oğluna öldüresiye dayak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Baba ve oğluna öldüresiye dayak

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten, apartmandan çıktıktan sonra yanlarına gelen 6 kişi tarafından öldüresiye dövüldü.

Şanlıurfa'da, Karşıyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten, bilinmeyen bir nedenle apartmanlarının önünde 6 kişiyle tartıştı.

Tartışma hızla büyüyüp kavgaya dönüşünce grup, sopa ve taşlarla baba ve oğluna saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şiddet dolu anlar net bir şekilde görülebiliyor.

Yerde kalan baba ve oğlunu tekme tokat döven saldırganlar, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Kanlar içinde kalan Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

screenshot-3-xf3y.webp

screenshot-2-17pd.webp

kapak-recovered-iozq-cover.webp

Son Haberler
İran'ın yerlisi Sehend battı Dünya
İran'ın yerlisi Sehend battı
Özgür Özel: Bu akşam 21.00'de ayağa kalkın. Işıkları yakın döndürün Gündem
Özgür Özel: Bu akşam 21.00'de ayağa kalkın. Işıkları yakın döndürün
Şanlıurfa kavruldu Yerel Haberler
Şanlıurfa kavruldu
Galatasaray'dan Batmanspor'a transfer oldu Spor
Galatasaray'dan Batmanspor'a transfer oldu
Elle aramayı kabul etmeyen yolcular havaalanına alınmayacak Gündem
Elle aramayı kabul etmeyen yolcular havaalanına alınmayacak
Galatasaray'ın maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Galatasaray'ın maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi