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Babacan’dan YSK’ya futbollu seçim güvenliği göndermesi: Biz büyük takımız hakemi de yeneceğiz

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 14 Mayıs günü sandıktan büyük farkla galip çıkacaklarını söyledi. Oyları koruyacaklarını belirten Babacan, ''Hakem taraf mı tutuyor? Biz büyük takımız. Hakemi de yeneceğiz.” dedi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 21:55
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Babacan: Biz büyük takımız hakemi de yeneceğiz

Babacan’dan YSK’ya futbollu seçim güvenliği göndermesi: Biz büyük takımız hakemi de yeneceğiz
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Genel Merkezi’nde geçen çarşamba günü düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasından kesitler içeren bir videoyu, “Asla umutsuzluğa kapılmayın kardeşlerim. Seçim gecesi sabaha kadar, farkın açıldığını seyredeceğiz. Hakem taraf mı tutuyor? Biz büyük takımız. Hakemi de yeneceğiz” mesajıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda ise Babacan’ın şu sözlerine yer verildi:

HAKEMİ DE YENECEĞİZ”

“Bakın, buraya yazıyorum; 85 milyonun endişe ile bakan gözleri, 14 Mayıs gecesi umutla dolacak. Endişeye mahal yok. Önümüze hangi engeli koyarlarsa koysunlar, fark etmez. Hepsini aşacağız. Hakem taraf mı tutuyor? Biz büyük takımız. Hakemi de yeneceğiz. Tam bu noktada tüm dostlarımıza buradan çağrı yapmak istiyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın kardeşlerim, asla. Sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Bu ülkenin kaderi hepimizin elinde. Milletin iradesinin, gücünün önünde hiçbir kuvvet duramaz. Allah, doğrunun yardımcısıdır. Dosdoğru çalışacağız ve her türlü hedefimize hep beraber ulaşacağız ve Türkiye olarak başaracağız inşallah. Gönül rahatlığıyla oylarınızı kullanacaksınız. Kurduğumuz sandık güvenliği kadrosu da sabaha kadar bu oyları koruyacak. Sabaha kadar keyifle ekranların karşısında, farkın böyle açıla açıla gittiğini hep beraber göreceğiz. Şimdi kenetlenme vakti arkadaşlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’nin seçimden sonra her şeyi özgürce tartışabilmesi için şimdi vakit, iç tartışmaları bir kenara bırakma vaktidir. İnanın, 14 Mayıs, hepimizin bayramı olacak, Türkiye’nin bayramı olacak.”

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