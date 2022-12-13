Babacan'dan Erdoğan'ın 'kredi ve burs müjdesi'ne tepki: Her ay gençlerin cebinden alınan 80 dolar nerede

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan’ın açıklamasının ardından 2023 yılında öğrencilere verilecek KYK kredi ve burs rakamlarını eleştirdi.

Babacan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“AYLIK 147 DOLARDAN 67 DOLARA DÜŞÜRÜLDÜ”

“KYK kredileri ve bursları 850 liradan bin 250 liraya yükseltilmedi. Aylık 147 dolardan 67 dolara düşürüldü. Her ay gençlerin cebinden alınan 80 dolar nerede?”