Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangın hakkında bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU
Denizli Valiliği tarafından dün yapılan bir açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınlarının meydana geldiği bildirilmişti.
Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde çıkan yangınların yıldırım düşmesi sonucunda başladığına dikkat çekilmişti.
Pamukkale'de Cankurtaran ve Kınıklı mahallelerinde iki farklı noktada başlayan yangınlarla ilgili olarak, Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.
Açıklamada, "Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için tüm ekiplerimiz havadan ve karadan yoğun bir şekilde mücadele etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.
8 ORMAN YANGININDAN 7'Sİ KONTROL ALTINDA
Kale, Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.
Ancak Babadağ'daki yangına, akşamın ilerleyen saatlerinde sadece karadan müdahale edilebildi.
Yangın riski nedeniyle Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi önlem olarak boşaltıldı ve isteyen vatandaşlar Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilmişti.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı son açıklamada, şehirdeki diğer yangınların kontrol altına alındığını, sadece Babadağ'daki yangının devam ettiğini ifade etmişti.