Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu

Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu
Kaynak: AA / DHA / İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Babadağ bölgesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 1

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangın hakkında bilgi verdi.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 2

Bakan Yumaklı, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli." ifadelerini kullandı.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 3

NE OLMUŞTU

Denizli Valiliği tarafından dün yapılan bir açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınlarının meydana geldiği bildirilmişti.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 4

Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde çıkan yangınların yıldırım düşmesi sonucunda başladığına dikkat çekilmişti.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 5

Pamukkale'de Cankurtaran ve Kınıklı mahallelerinde iki farklı noktada başlayan yangınlarla ilgili olarak, Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 6

Açıklamada, "Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için tüm ekiplerimiz havadan ve karadan yoğun bir şekilde mücadele etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 7

8 ORMAN YANGININDAN 7'Sİ KONTROL ALTINDA

Kale, Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 8

Ancak Babadağ'daki yangına, akşamın ilerleyen saatlerinde sadece karadan müdahale edilebildi.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 9

Yangın riski nedeniyle Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi önlem olarak boşaltıldı ve isteyen vatandaşlar Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilmişti.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 10

Yangın riski nedeniyle Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi önlem olarak boşaltıldı ve isteyen vatandaşlar Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilmişti.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 11

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı son açıklamada, şehirdeki diğer yangınların kontrol altına alındığını, sadece Babadağ'daki yangının devam ettiğini ifade etmişti.

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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 12
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 13
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 14
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 15
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 16
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 17
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 18
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 19
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 20
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 21
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 22
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 23
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 24
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 25
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 26
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 27
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 28
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 29
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 30
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 31
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 32
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 33
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 34
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 35
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 36
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 37
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 38
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 39
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Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu 40
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