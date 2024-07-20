Babaeski'de anız yangını: Arılar telef oldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde anız yangınında arı kovanlarına sıçrayınca olanlar oldu. Binlerce arı telef oldu.

Babaeski'deki anız yangını Mutlu köyünde yaşandı. Uyarılara rağmen yakılmaya devam eden anız yangınlarının sonuçları kötü oluyor. Kimi zaman ormana sıçrıyor. Kimi zaman da işte böyle arı kovanlarını küle çeviriyor.

Henüz kimin tarafından yakıldığı belirlenemeyen anız yangını, rüzgarında etkisiyle büyüyerek bölgede arıcılık yapan bir vatandaşın kovanlarına sıçradı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekiplere çağırıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasında yangın kontrol altına alındı.Yangın sonucunda, arı ve kovanları yanarak kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.