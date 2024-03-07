Babaeski’de otomobil nehre uçtu

Kaza, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra ile Katranca köyü arasında gerçekleşti. Otomobilin sürücüsü M.B.'nin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu nehir yatağına uçtu. Neyse ki, otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü M.B., Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ergene Nehri'ne düşen otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.