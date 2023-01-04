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Doğuş gerçeği öğrenmek için DNA örneği verdi. Babalık davası açılmıştı

Hakkında babalık davası açılan ünlü şarkıcı Doğuş, sürecin uzamasını istemedi. Dava açan gencin gerçek babası olup olmadığının ortaya çıkması için DNA örneği verdi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:37
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Babalık davası açılmıştı! Doğuş DNA örneği verdi

Doğuş gerçeği öğrenmek için DNA örneği verdi. Babalık davası açılmıştı
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Şarkıcı Doğuş, 2006 yılında evlendiği Şeyma Uygun ile 2009 yılında ayrıldı. 2014'te Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikâh masasına oturan ünlü ismin, bu evlilikten Arda ve Arın adında iki tane oğlu oldu. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş, uzun zamandır ailesiyle birlikte Azerbaycan'da yaşıyor.

BABALIK DAVASI EŞİYLE ARASINI AÇTI

Onur Akay, 22 yaşındaki bir kişinin, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye verdiğini belirtmişti. 48 yaşındaki şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile sorun yaşamıştı.

Seyid isimli 22 yaşındaki gencin kendisini mahkemeye vermesi üzerine sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek, sonucun bir an önce çıkmasını istedi. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başladı.

BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı'nın, DNA sonucuna göre sekiz yıllık evliliğine devam edip etmeme kararını vereceği öğrenildi.

Öte yandan gencin, ünlü şarkıcıya olan benzerliği dikkat çekti.
 

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