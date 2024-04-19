'Baban Uğur Dündar değil ünlü bir sanatçı'. Bilin bakalım kim? Rota değişti

Metin Akpınar’ın biyolojik babası olduğunu mahkeme kararıyla kanıtlayan Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı aracılığıyla annesini arıyor. Almanya’da olduğu belirtilen annesi Suphiye Orancı’nın 1980’li yıllarda filmlerde figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Dört çocuğunu ortada bırakarak kayıplara karışan Orancı’nın Almanya’ya gittiği ve adını Sophia olarak değiştirdiği iddia edilirken iki çocuğunun daha olduğu öne sürüldü.

BABASININ ÜNLÜ BİR SANATÇI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Orancı’nın diğer kızı da Dilara Gülaltan, babalık davası açtığı Uğur Dündar’ın adını kendisine annesi Suphiye Orancı’nın verdiğini açıkladı. Gülaltan’ın katıldığı yayına telefonla bağlanan ve Suphiye Orancı’nın arkadaşı olduğunu açıklayan Zeynep Birinci isimli kadın ise biyolojik babanın Dündar değil, ünlü bir sanatçı olduğunu iddia etti.

‘MANEVİ BABAN OLURUM’ DEDİ

Birinci telefon bağlantısında, Uğur Bey’in kendisine yanında olduğunu söylediğini belirterek, Dündar’ın kendisine “Beni manevi baban olarak görebilirsin" dediğini ve davanın sürdüğünü dile getirdi. Birinci, Dündar’ın o konuda da anlayışlı olduğunu söyleyerek, dilekçe verdiklerini ve tekrar DNA örneği alınmasını talep ettiklerini açıkladı.

Ayrıca programı arayan ve Suphiye Orancı’nın eski bir arkadaşı olduğunu belirten Zeynep Birinci, Dilara Gülaltan’ın babasının ünlü bir sanatçı olduğunu öne sürdü. Birinci, Gülaltan’a Suphiye Orancı ile 35 yıl önce arkadaş olduklarını belirterek, “Senin baban başka bir ünlü isim” dedi. Müge Anlı, söz konusu sanatçının adını yayında açıklayamayacaklarını belirtirken, Gülaltan da “Ekranda söylemeyin, yeterince mağdur olduk ama ne olur bize yardım edin” diye konuştu.

TATLISES’İN OYNADIĞI FİLMEDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ

Orancı’nın diğer kızı Dilara’nın Türkiye’de olduğu süre zarfında İbrahim Tatlıses’in Hülya Avşar’la başrollerini paylaştığı ‘Aşıksın’ isimli filmde ve Seda Sayan ile rol aldığı ‘Yorgun’ isimli filmlerde figüranlık yaptığı öğrenildi.

Yine Tatlıses’in Perihan Savaş ile oynadığı ‘Yalan’ ve Mine Çayıroğlu ile oynadığı ‘Sarhoş’ isimli filmlerde de Orancı’nın figüran olarak yer aldığı ortaya çıktı.

”KOCAM EVDE KONUŞAMAM”

Ayrıca Duygu Nebioğlu, Müge Anlı’nın programına katılarak annesinin bulunması konusunda yardım talebinde bulundu. O esnada Almanya’dan bir izleyici programa telefonla bağlanarak, Suphiye Orancı’nın Almanya’da yaşayan bir arkadaşı olan Merve Kutlay da Orancı’nın Düsseldorf’a yakın küçük bir kasabada yaşadığından bahsetti. Türkiye’deki kızlarından hiç bahsetmediğini belirten Kutlay, Türkiye’de iki kızı olduğunu ve birisinin kocasının mühendis olduğunu açıkladı.

Yayından sonra izleyici, soluğu Orancı’nın evinde alırken, kapıyı açmayan ancak sorulara diafondan cevap veren Orancı’nın kocasının evde olduğunu ancak bu konu hakkında konuşmanın iyi bir fikir olmadığını belirterek, çocuklarının kimseyi ilgilendirmediğini söyledi.