Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’de babası tarafında kazara vurularak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Demir Koç, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 20 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki 14 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. 3 suç kaydı olan babası Volkan Koç'un tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Demir Koç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

TUTUKLANDI

İlk müdahalesinin ardından Demir Koç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen Volkan Koç, ağabeyi Gökhan Koç'un da desteğiyle 4 saat süren ikna çalışmasıyla polis ekiplerine teslim oldu. Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Volkan Koç'un ifadesinde silahını temizlerken ateş aldığı ve kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği belirtildi.

Başından yaralanan Demir Koç, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Demir Koç'un cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Koç için burada kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Demir Koç, Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diğer yandan olayın ardından yaşananların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Volkan Koç'un oğlu Demir'i kucağında binadan çıkardığı ve sağlık ekiplerine teslim ettiği görüldü. Volkan Koç'un çocuğunu teslim ettikten sonra binaya tekrar girip, kendini eve kilitlediği kamera kayıtlarına yansıdı.

Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından kazara vurulmuştu! Minik Demir, son yolculuğuna uğurlandı

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