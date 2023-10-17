Babası ve ablasını darbeden şizofreni hastası sağlıkçılara da saldırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, şizofreni hastası bir kişi, uykuda olan babasına taşla saldırdı. Ablasını ve sağlık ekiplerini de bıçakla yaralayan katil zanlısı, jandarma tarafından yakalandı.

KAYNAK: DHA
Babası ve ablasını darbeden şizofreni hastası sağlıkçılara da saldırdı

Babasını uyandırıp taşla vurdu

Olay, dün sabah saatlerinde İnegöl’ün Hamzabey Mahallesi’nde yaşandı. Şizofreni hastası Metin Y. (41), aynı evde kaldığı babası Sadettin Y.'yi (69) uyandırarak taşla saldırmaya başladı. Babasının çığlıklarını duyan ablası Kadriye A. (49), kardeşine engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sadettin Y., aldığı darbelerle ağır yaralandı.

Sağlıkçılara da saldırdı

Kadriye A., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlileri Vahit B., Taşkın E. ve Tuğba E., yaralı babaya müdahale etmeye çalıştılar. Bu sırada Metin Y., eline geçirdiği bıçakla sağlıkçılara da saldırdı. Sağlık görevlileri kendilerini odaya kapatarak canlarını zor kurtardılar. Metin Y., odanın camını kırarak içeri girmeye çalıştı ve ablasını da bıçakladı.

Jandarma müdahale etti

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Metin Y.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaralanan Sadettin Y. ve Kadriye A., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sadettin Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Y. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Metin Y., çıkarıldığı mahkemece ‘Kişiyi hürriyetten yoksun kılma, kasıtlı yaralama, hakaret ve silahlı tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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