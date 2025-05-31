Babasından transfer açıklaması: Barış Alper gidecek mi?

Galatasaray'da transferin gözde ismi Barış Alper Yılmaz'ın önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Şampiyon sarı kırmızılılar sezonun kapanış maçında dün kendi sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'a ayrılık iddiaları soruldu.

Baba Yılmaz, genç yıldızın Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya iki ellerini yana açarak "Kısmet" cevabını verdi.

İsmi Premier Lig ve Serie A takımlarıyla anılan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 48 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.