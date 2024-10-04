Babasını bıçakla öldürdü annesini yaraladı. Böyle evlat olmaz olsun

Düzenleme: Kaynak: İHA
Babasını bıçakla öldürdü annesini yaraladı. Böyle evlat olmaz olsun

Rize’nin Pazar ilçesinde genç adam sabah saat 07.00'da babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı.

Güzelyalı mahallesinde 42 yaşındaki Muhammet Ali Canca sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı babası 66 yaşındaki Sami Canca ve annesi Emine Canca'yı bıçakladı.

Olay yerinde ağır yaralanan baba Sami Canca Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Emine Canca ise gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Katil zanlısı Muhammet Ali Canca ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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İlçeye bağlı Zafer mahallesine kadar kaçabilen Canca, Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Baba Sami Canca ise ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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