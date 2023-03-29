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Babasını öldürdü; adliyede, ‘Babama haber verin, beni kurtarır’ diye ağladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir genç kardeşiyle tartıştığı sırada araya giren babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Cemal Can D. adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 21:28
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Babasını öldürdü; adliyede, ‘Babama haber verin, beni kurtarır’ diye ağladı

Babasını öldürdü; adliyede, ‘Babama haber verin, beni kurtarır’ diye ağladı
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Adliye koridorunda "Babama haber verin. Beni kurtarmaya gelsin. O beni buradan kurtarır" diyerek gözyaşlarına boğulan Cemal Can D. mahkemede kardeşiyle tartışırken babasının araya girerek kendisine vurduğunu ve "gerizekalı" diye bağırdığını, sinirlendiğini ve olayın devamını hatırlamadığını söyledi.

Cemal Can D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Cezaevi'ne gönderildi.

Olayın ardından Kadriye D. adlı anne ise adliyede sinir krizi geçirdi.

 Kadriye D., yakınlarının yardımıyla adliyeden çıkarılırken “Dağ gibi, çınar gibi kocam gitti. Gencecik oğlumun hayatı bitti. İçim yanıyor” diyerek gözyaşı döktü. 

TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oğlu Cemal Can D. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ahmet D.'nin cenazesi hastaneden alınarak Safa Camii'ne getirildi.

Yakınları gözyaşı dökerken ayakta durmakta güçlük çeken eşi Kadriye D. "Birtanem yağmurlar da sana ağlıyor ben de sana çok ağladım" diyerek eşinin tabutuna sarıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahmet D., Ereğli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

 

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